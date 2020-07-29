Фото до и после. Пользователи похвастались ремонтом, который сделали на карантине



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«Меня отпустили с работы на 6 недель, и все это время я провел, работая на улице», - рассказывают пользователи соцсетей

Пока одни люди использовали время карантина и самоизоляции для отдыха, другие не сидели сложа руки. Некоторые потратили внезапно появившееся у них свободное время на ремонт и облагораживание своих участков, домов и задних двориков.

Естественно, пользователи соцсетей со всего мира не могли удержаться и похвастались результатами своего кропотливого труда — и на них любо-дорого смотреть!

«Меня отпустили с работы на 6 недель, и все это время я провел, работая на улице», «На карантине закрылись все кафе и рестораны, и тогда люди решили построить свои собственные бары на заднем дворе», «Мой проект на время самоизоляции», «До и после моего карантинного ремонта», «Надеюсь, эта конструкция выдержит погоду в Нидерландах». «Стройка заняла чуть больше 3 месяцев, но я еще буду добавлять сюда детали», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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