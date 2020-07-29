Лучшие снимки, снятые на iPhone и iPad, в 2020 году



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Фото: Glenn Homann

Лауреатом гран-при стала британка Димпи Бхалотия и ее фотография «Летающие мальчики»

22 июля конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards объявил победителей, ставших лучшими в 2020 году. Конкурс проводится уже в 13-й раз, и сейчас в нем принимают участие более тысячи фотографов со всего мира, из которых профессиональное жюри выбирает самых-самых. Поучаствовать в соревновании может каждый: основным правилом является то, что снимок должен быть сделан на iPhone или iPad и нигде до этого не публиковаться.

Лауреатом гран-при стала британка Димпи Бхалотия и ее фотография «Летающие мальчики».

Первое, второе и третье место в номинации «Фотограф года» получают Артем Барышев из Республики Беларусь, Гели Чжао из Китая и Саиф Хуссейн из Ирака.

Других призеров а также фотографии, отмеченные жюри, можно увидеть на сайте конкурса.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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