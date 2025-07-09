Фотографи Ліберови вперше стануть батьками

Подружжя спочатку не наважувалося піти на цей крок, адже очікували, коли настане більш спокійний час. Проте зрозуміли, що хочуть жити тут і зараз

Відомі українські військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови чекають на первістка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку подружжя в Instagram.

Подружжя розповіло, що спочатку не наважувалося піти на цей крок, адже очікували, коли настане більш спокійний час. Проте зрозуміли, що хочуть жити тут і зараз.

«Ми хочемо жити сьогодні і зараз, в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз – це і є ідеальний час», – йдеться в повідомленні.

Щоб дізнатися стать дитини, Влада та Костянтин на даху будинку розрізали тортик, який спекла тітка майбутнього малюка. У Ліберових буде син.

Костянтин та Влада Ліберови познайомилися під час навчання в університеті. Спочатку вони просто товаришували, потім почали зустрічатися, а згодом і одружилися. Разом вони заснували сімейну справу – почали фотографувати. З початком повномасштабної війни вектор їхньої діяльності кардинально змінився. Вони стали військовими фотографами, документують на плівку наслідки ворожих обстрілів та показують злочини росіян. Окрім того, подружжя займається й волонтерством.

Раніше повідомлялося, що український фотограф Костянтин Ліберов отримав французьку премію Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів.