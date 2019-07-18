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    Олімпійська призерка Лондона-2012 народила первістка (фото)

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    Молоді батьки з немовлям - Олімпійська призерка Лондона-2012 народила первістка (фото)
    Молоді батьки з немовлям
    Instagram Ольги Земляк

    Ольга Земляк тепер заклопотана тим, як назвати сина

    29-річна легкоатлетка Ольга Земляк народила первістка. Про це сама спортсменка сповістила у власному Instagram.

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    «Забрали своє немовля і додому. Залишається найскладніше: домовитися з чоловіком, як назвемо», - підписала світлину, зроблену поруч із під'їздом свого будинку в Рівному Ольга.

    Зауважимо, що півтора місяця тому Земляк викладала фото з хрестин дитини друзів. Там вона була хресною мамою.

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    Хресна мама Ольга Земляк

    А на початку липня спортсменку в компанії прес-секретарки Федерації легкої атлетики України Ольги Ніколаєнко бачили на командному чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку.

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    Дві Ольги на луцькому "Авангарді"

    Нагадаємо, що найвищим досягненням у кар’єрі Ольги Земляк є олімпійська бронза Лондона-2012. Правда, тоді українська естафетна команда 4х400 метрів, в складі якої також стартували Аліна Логвиненко, Анна Рижикова-Ярощук і Наталія Пигида, посіла четверте місце. Проте через п’ять років срібних призерок із РФ дискваліфікували за вживання допінгу. Відповідно бронза перейшла до українок.

    Також Ольга Земляк у складі естафети 4х400 м виграла золото чемпіонату Європи-2012 у Гельсінкі.

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    легка атлетика Анна Рижикова Аліна Логвиненко Ольга Земляк Наталія Пигида
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