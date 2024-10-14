Фотограф Ліберов отримав французьку премію для військкорів
11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів
Український фотограф Костянтин Ліберов отримав французьку премію Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів. Про це повідомляє пресслужба премії.
11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів. Одним із переможців став український фотограф Костянтин Ліберов.
Він здобув перемогу у категорії «Фото» за відкритим голосуванням аудиторії з серією фотографій «Війна в Україні. Біль, відчай та надія», а також посів друге місце у цій категорії за вибором журі.
«Це велика честь і неймовірне досягнення – як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію – висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу», – прокоментував Ліберов.
Цього року лауреатами премії також стали кореспонденти з фотографіями з Сектора Гази.
Нагадаємо, колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань. На відео та фото видно, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Краєвиди Вовчанська нагадують кадри з фільмів про апокаліпсис. Російські КАБи, ФАБи та артилерія знищили все: житлові будинки, інфраструктуру, історичні пам'ятки.
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