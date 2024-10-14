Фотограф Ліберов отримав французьку премію для військкорів

11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів

Український фотограф Костянтин Ліберов отримав французьку премію Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів. Про це повідомляє пресслужба премії.

11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів. Одним із переможців став український фотограф Костянтин Ліберов.

Він здобув перемогу у категорії «Фото» за відкритим голосуванням аудиторії з серією фотографій «Війна в Україні. Біль, відчай та надія», а також посів друге місце у цій категорії за вибором журі.

«Це велика честь і неймовірне досягнення – як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію – висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу», – прокоментував Ліберов.

Цього року лауреатами премії також стали кореспонденти з фотографіями з Сектора Гази.

Премію Bayeux Calvados-Normandy Award започаткували у 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.За час існування її отримували представники провідних світових ЗМІ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших.

Нагадаємо, колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань. На відео та фото видно, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Краєвиди Вовчанська нагадують кадри з фільмів про апокаліпсис. Російські КАБи, ФАБи та артилерія знищили все: житлові будинки, інфраструктуру, історичні пам'ятки.