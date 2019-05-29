  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон и принц Уильям - Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    37-летняя герцогиня Кембриджская иногда распускает поваров, чтобы удовлетворить свои кулинарные потребности

    Шеф-повар Кэролин Робб, которая проработала при королевском дворе более двадцати лет, рассказала, что значительную часть блюд для мужа и детей герцогиня Кембриджская Кейт делает самостоятельно.

    «Кейт довольно много готовит. Она помнит время, когда не была королевской особой. Она жила в обычной семье и дома всегда готовила для себя. Я знаю, что Уильям любит проводить время со своей семьей, потому что они просто едят вместе за кухонным столом, как нормальная семья», – заявила Кэролин.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма
    Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма

    Сама Кейт часто шутит над своими кулинарными способностями: «Уильям должен мириться с моей стряпней большую часть времени. Это причина, по которой я такая худая», – высказалась она.

     Читайте также: Меган Маркл снова осталась без тиары принцессы Дианы из-за Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ