Герцогиня-кухарка: Кейт Миддлтон призналась, что сама готовит любимые блюда принца Уильяма



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Кейт Миддлтон и принц Уильям

37-летняя герцогиня Кембриджская иногда распускает поваров, чтобы удовлетворить свои кулинарные потребности

Шеф-повар Кэролин Робб, которая проработала при королевском дворе более двадцати лет, рассказала, что значительную часть блюд для мужа и детей герцогиня Кембриджская Кейт делает самостоятельно.

«Кейт довольно много готовит. Она помнит время, когда не была королевской особой. Она жила в обычной семье и дома всегда готовила для себя. Я знаю, что Уильям любит проводить время со своей семьей, потому что они просто едят вместе за кухонным столом, как нормальная семья», – заявила Кэролин.

Сама Кейт часто шутит над своими кулинарными способностями: «Уильям должен мириться с моей стряпней большую часть времени. Это причина, по которой я такая худая», – высказалась она.