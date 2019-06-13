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    Жизнь

    Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

    • Розсилка
    Руслан Владыко - Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
    Руслан Владыко

    По словам сестры музыканта, что гитарист при себе имел барсетку с деньгами, однако в больницу музыканта доставили без вещей

    Гитарист популярной группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко впал в кому после того, как на него совершили нападение неизвестные люди. По словам продюсера музыкальной группы Евгения Калмыкова, вечером гитарист зашел в бар, а уже через час его нашли без сознания.

    Об этом пишет «Euroradio».

    «Вечером 6 июня Руслан вышел от сестры. Рядом с домом зашел в кабак. На часах было 22:28. В 22:30 он оттуда вышел, выпив на баре бокал. Есть видеозапись его пребывания в заведении. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до сих пор сидел за соседним столиким рядом с тремя друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. в 23:30 Руслана привезли в реанимацию. Кто и где его нашли – непонятно», - рассказывал Калмыков.

    Тем временем сестра музыканта отметила, что гитарист при себе имел барсетку, в которой были деньги, банковские карточки и мобильный телефон. Однако в больницу музыканта доставили без вещей.

    Также продюсер «Ляпис Трубецкого» сообщил, что сейчас музыкант находится на искусственной вентиляции легких, а после госпитализации в больницу ему сразу сделали операцию.

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