Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете



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Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи

В этот же день впервые после родов выйдет в свет Меган Маркл.

Годовалый принц Луи посетит свое первое официальное мероприятие. Речь идет о ежегодном знаменном марше, который проводится 8 июня.

На нем также будут присутствовать родители малыша Кейт Миддлтон и принц Уильям, его сестра Шарлотта и брат Джордж, и другие члены королевской семьи.

В этот же день через 31 день после родов на публике появится и Меган Маркл. Для нее это будет первый выход в свет после рождения сына Арчи.

Марш проводится в официальный день рождения королевы. Эта традиция была введена еще в 17 веке.