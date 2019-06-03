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    Жизнь

    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете

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    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи - Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи

    В этот же день впервые после родов выйдет в свет Меган Маркл.

    Годовалый принц Луи посетит свое первое официальное мероприятие. Речь идет о ежегодном знаменном марше, который проводится 8 июня.

    На нем также будут присутствовать родители малыша Кейт Миддлтон и принц Уильям, его сестра Шарлотта и брат Джордж, и другие члены королевской семьи.

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    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете
    Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете

    В этот же день через 31 день после родов на публике появится и Меган Маркл. Для нее это будет первый выход в свет после рождения сына Арчи.

    Марш проводится в официальный день рождения королевы. Эта традиция была введена еще в 17 веке.

     

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