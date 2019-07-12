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    Жизнь

    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)

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    <p>Дмитрий Комаров</p> <p>instagram.com/komarovmir/</p> - Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)

    Дмитрий Комаров

    instagram.com/komarovmir/

    Телепутешественник поздравил поклонников с профессиональным праздником

    Недавно покинувший клуб завидных холостяков телеведущий Дмитрий Комаров поздравил поклонников с Международным днем фотографа. На странице в Инстаграме Дмитрий рассказал, как у него случилась любовь к фотографированию и показал снимки, на которых изображен еще совсем маленьким а также во время съемок сюжетов для «Мира наизнанку».

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    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве (фото)
    instagram.com/komarovmir/

    «Для меня эта профессия судьбоносная, именно она нередко направляла по жизни в нужные стороны, и, например, частично привела к созданию «Мира наизнанку». Это генетическое. Мой отец обожает фотографировать, в 80-е годы у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, до 17 штук: от «Смены 8М» до миниатюрного «шпионского» фотика «Киев Вега», с минипленкой (размер кадра 10х14 мм). Это была моя любимая игрушка в начальных классах, некий аппарат агента 007. Мы с друзьями устраивали «спецоперации» и караулили с этим фотиком на учителей, друзей, недругов и одноклассниц, которым симпатизировали», - признался Комаров.

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    Дмитрий Комаров телеведущий
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