Художница из Беларуси делает традиционную вышивку на тему протестов в стране



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«Я просто стараюсь понять, что я могу сделать, находясь за границей», - говорит художница

Руфина Базлова - художница, которая родилась и выросла в Беларуси, но уже 12 лет живет в Праге. Во время протестов в стране она начала делиться орнаментами белорусской вышивки. Базлова использует традиционные техники, но вышивает не привычные мотивы, а изображение протестов. Автор не живет в Беларуси, но тяжело переживает национальный бунт. Базлова, как и тысячи соотечественников, смотрят на беспорядки через экран телевизора и не знают, как помочь стране:

«Я просто стараюсь понять, что я могу сделать, находясь за границей. Мы здесь устраиваем пикеты в знак солидарности, я занимаюсь вышивкой - но все мы чувствуем очень сильное напряжение просто потому, что не понимаем, как можем помочь».

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