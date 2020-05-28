Художник превращает больницы в сказочный мир, чтобы поддержать пациентов (фото)



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Проект носит название «Ospedali Dipinti» («Раскрашенные больницы»)

Больницу сложно назвать приятным местом. Мало того, что там делают болезненные процедуры, да и не от хорошего здоровья люди туда попадают, так ещё и сам запах и вид белых стен наводит тоску и уныние. Итальянский художник Сильвио Ирилли решил это исправить. Больше семи лет он расписывает стены большниц, превращая их в произведения искусства.

Этот проект носит название «Ospedali Dipinti» («Раскрашенные больницы»). Он был основан в 2012 году. На сайте проекта представлены работы Сильвио в 12 различных подразделениях больниц и поликлиник, как детских, так и взрослых.

Кстати, государственные больницы не потратили ни копейки на всю эту красоту. Ospedali Dipinti — это творческий проект, который открыт для некоммерческих организаций и частных лиц, которые готовы пожертвовать на это средства. Особенно важны такие рисунки для поддержки и отвлечения детей. Согласитесь, гораздо приятнее находиться не в казённом помещении, а в настоящей сказке.

«Когда вы входите в комнату, созданную художником Сильвио Ирилли, у вас возникает ощущение, что вы оказываетесь в большой фреске, которая дарит взрослым спокойствие и заставляет детей продолжать мечтать», — написано на сайте, и спорить с этим трудно. А ещё они призваны поддерживать врачей, которые должны сопровождать пациентов.