Выходит фэшн-комедия о бодипозитиве «Красотка на всю голову»

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Ратажковски

В ленте снялись знаменитые модели

С 31 мая в украинских кинотеатрах стартует прокат голливудской комедии «Красотка на всю голову». Лента рассказывает о пышнотелой девушке по имени Рене. Её цель заключалась в том, чтобы похудеть любой ценой: она пробовала всевозможные диеты, занималась фитнесом… После падения с велотренажера, в результате чего Рене сильно ударилась головой, она обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Но вот ведь в чем проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась, пишет «Главком».

Исполнительница главной роли Эми Шумер согласилась сняться в этой комедии, практически не раздумывая. Надежды и чаяния героини открыли перед актрисой практически безграничные комедийные возможности донести до широкой аудитории идею о бодипозитиве.

«В этом фильме мне очень понравилась главная идея. Она отлично передаёт то, что я пытаюсь донести аудитории. Я всегда хотела смешить людей, поднимать настроение публике, и история фильма была создана именно для этого», - рассказывает Шумер. Кроме того актриса постоянно брала с собой на съемки любимую собаку, которую можно увидеть в ленте.

Изначально, фильм должен был иметь Рейтинг R — «Зрители до 16 лет могут смотреть фильм только в сопровождении родителей», но создатели перемонтировали картину, чтобы сделать ее доступной для более широкой аудитории. Конечный вариант получил возрастной ценз PG-13.

В ленте появляются знаменитые топ-модели Эмили Ратажковски и Наоми Кэмпбел.