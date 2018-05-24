Звезда «Игры престолов» и «Звездных войн» снялась в элегантном фотосете

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Эмилия Кларк

Артистка позирует с стильных деловых костюмах и коктельных платьях

Популярная актриса Эмилия Кларк («Игра престолов», «Хан Соло: Звездные Войны. Истории») стала лицом нового выпуска глянца Vanity Fair.

Для фотосессии звезда примерила несколько очень стильных и элегантных нарядов, которые удачно подчеркивали ее харизматичность и красоту. Среди нарядов можно увидеть костюмы классического кроя, очаровательные платья и изысканные украшения. Автором фотосета стал Крейг МакДин.

В откровенном интервью, сопровождающем снимки, Эмилия призналась, как ей приходится мириться с одиночеством в личной жизни и о рассказала, как ее родная бабушка в Великобритании всю жизнь скрывала свои индейские корни.

Также артистка поделилась своими впечатлениями от просмотра фильмов со своим участием: «Я очень не люблю смотреть на себя на большом экране. Вот прямо совсем! Но вчера с отторжением мне было справиться гораздо легче. И все благодаря тому, что рядом были все те, кто так любит «Звездные войны», – актеры и фанаты. Мне помогала их реакция, как они аплодировали всему тому, что я сама полюбила, когда читала сценарий к картине «Хан Соло: звездные войны. Истории».

Джерело: 24 канал