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    Певица Руслана показала свой роскошный дом

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    Руслана - Певица Руслана показала свой роскошный дом
    Руслана

    В жилище артистки - четыре этажа, подземный бассейн и несколько звукозаписывающих студий

    Победительница «Евровидения-2004», которой сегодня исполнилось 45 лет, открыла двери своего дома для журналистов. Ранее артистка неоднократно рассказывала, что ее жилище оборудовано технологией энергосбережения.

    Певица рассказала, что ее дом – уникален. Он – один из немногих в мире, которые занесены в каталог мировых достижений по домам, которые построены на современной восстановительной энергетике.

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    Интересно, что Руслана даже зарабатывает на энергосберегающих технологиях. «На моей крыше установлены солнечные панели, коллекторы. У нас 10 ветряков. У нас достаточно солнечной ветряковой энергии в этом доме, чтобы по тарифу отдавать ее в электросеть, то есть мы первые украинцы, которые зарабатываем на собственной энергии. Это небольшие счета. Учитывая, что мы за газ вообще не платим, 200-300 гривен, то 10-15 тыс. грн. так просто, потому что тебе на шару солнце светит, я думаю, что это не плохо», - прокомментировала артистка.

    Исполнительница рассказала, что площадь дома составляет примерно 2 тыс. кв. м. В доме есть четыре этажа. На каждом есть специальные комнаты, где артистка записывает песни. Также есть комната, в которой Руслана планирует снимать клипы.

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    «Здесь есть четыре этажа. Под нами мастеровая студия, аудио, видео мастеринг. Здесь мы записываем барабаны, вокал, гитары. Выше этажом есть специальная комната, которую я создала по примеру органного звучания, там множество металлических труб, как в органе. Я записываю там специальный вокал, я сформировала акустику как в горах. А еще выше, на третьем этаже, мы будем снимать клипы. У нас здесь видеопавильон», - поделилась звезда.

    Однако Руслана живет в другом доме, рядом с этим. Между домами под землей есть бассейн, правда, он еще не достроен.

    «Живу я там, следующий дом. У нас два независимых дома. Между ними бассейн под землей 25 метров, он еще не достроен. Потому что мы основные средства вкладываем в создание музыки сейчас», - объяснила исполнительница.

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    Джерело: ТСН

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