Из-за неудачного костюма для Оли Поляковой из шоу «Подиум» вылетела Настя Горохова
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Розсилка
Вторая неделя испытаний на проекте «Подиум» далась дизайнерам непросто
Молодые дизайнеры шили альтернативную школьную форму для маленьких заказчиков, подбирали стильные look’и на секонд-хенде для ментора реалити Жана Грицфельдта и эксперта Ивана Супруна.
А вишенкой на торте стало финальное испытание, в котором участники шили наряд и делали головной убор для Оли Поляковой. В итоге самой слабой по итогам недели эксперты посчитали 23-летнюю Анастасию Горохову из Запорожья. Девушка занимается апсайклингом – превращает старые джинсы в новую одежду.
«На финальном испытании мне достался плохой набор – упаковка новогодних украшений, каркас для кокошника и новогодняя ткань, – рассказала участница проекта Нового канала. – И из этого мне нужно было сшить наряд для Оли Поляковой! Сначала я решила, что это шутка. Но нет. Пришлось выкручиваться – декорировать огромный кокошник елочными игрушками».
Экспертам проекта – Ольге Слонь и Ивану Супруну, а также приглашенной на показ гостье Оле Поляковой – наряд, который сшила Настя, не понравился.
«Все, что сделала Настя – это повесила шары на кокошник, – заявила Ольга Слонь. – Вторую неделю подряд она находит отговорки, почему у нее не получилась работа. Второй шанс Насте мы уже давали. И на этом этапе лимит шансов для нее исчерпан».
«В моем шоу один из костюмов был полностью сделан из елочных игрушек, – сказала Оля Полякова. – Но этого никто не понял, настолько ярко он выглядел».
Оставшиеся участники выбор экспертов поддержали. Отношения с коллективом у девушки не сложились.
«Все рады, что я ушла. А мне жаль, что не успела здесь раскрыться как дизайнер, не показала максимум. Мне очень стыдно, что я проявила себя на этом проекте таким образом. И в таком свете представила себя людям. Но сдаваться все равно не собираюсь. И продолжу работу над собой!», - так прокомментировала вылет из проекта девушка.