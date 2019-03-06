Gucci выпустили сумку в форме головы Микки Мауса
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Модная новинка представлена в двух вариантах
Gucci выпустили сумку в форме головы Микки Мауса, знакового персонажа компании Disney, который в прошлом году отметил свое 90-летие.
Модель из качественного пластика, напечатанная на 3D-принтере, поступила в продажу по цене $ 4500.
Есть два варианта сумки: обычная голова с черными ушами и розовой мордочкой и арт-версия, разрисованная вручную красной краской по белому фону (она, правда, стоит дороже — $ 4700).
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Джерело: Buro 24/7