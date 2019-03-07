Calvin Klein отказались от выпуска подиумных коллекций



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компания отказывается от ребрендинга подиумной линии 205W39NYC, а также закрывает офис в Милане и сокращает сотрудников в Нью-Йорке

Calvin Klein перестанут выпускать сезонные коллекции под линейкой 205W39NYC, которую придумал и переосмыслил Раф Симонс, покинувший модный дом в декабре прошлого года из-за разногласий в видении стратегии бренда.

После ухода Симонса Calvin Klein объявили о ребрендинге подиумной линейки под новым названием, но теперь, судя по всему, решили отказаться от этих планов. Кроме того, бренд закроет миланский офис и сократит 50 сотрудников в офисе в Нью-Йорке, сообщает WWD.

Компанию покинет президент линий ready-to-wear и couture Мишель Кесслер-Сандерс. Выпуск кутюрной линейки Calvin Klein by Appointment (запущенной Рафом Симонсом), соответственно, тоже прекратится, но бренд продолжит одевать знаменитостей на красные дорожки, отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Рафа Симонса критиковали за слишком концептуальные коллекции, не соответствующие ДНК бренда. Эммануэль Чирико, глава правления PVH Corp. (владелец бренда Calvin Klein), заявлял, что за три года компания вложила в линейку 205W39NYC около $60−70 миллионов, но вложения не оправдали ожиданий.

Джерело: Esquire