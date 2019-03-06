Участники проекта «Подиум» сшили костюмы для Оли Поляковой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смогли ли угодить участники модного реалити эпатажной суперблондинке?

Певица Оля Полякова сделала своей фишкой необычные головные уборы. Идеальный вызов для начинающих дизайнеров! Угодить Суперблондинке попытались девять оставшихся участников проекта «Подиум».

«Для каждого дизайнера сотрудничество с такой яркой звездой, как Оля Полякова, всегда крутой пиар, – уверена эксперт проекта, стилист Ольга Слонь. – А для наших участников это просто джек-пот. Я очень хочу, чтобы у них получилось создать то, что вмажет меня в стул. А Полякову заставит подскочить и идти надевать все на себя».

Все дизайнеры получили разный набор тканей и по одной заготовке для головного убора. Кому-то досталась кепка, кому-то – цилиндр, а кому-то обычный берет.

«Я получила плавательную шапочку! – возмущалась участница проекта Ирина Навельская-Копылова. – И как можно сделать концертный головной убор для звезды? Это же не шляпка, а презерватив!»

Дизайнерам нужно было не только сделать для артистки крутой головной убор, но и сшить концертное платье. А угодить Оле – задача не из простых.

«Мой сценический костюм должен быть красивым, выгодно подчеркивать фигуру, – заявила певица. – Если есть, что показать, то это нужно показывать! И он должен быть ярким. Когда у меня спрашивают, сколькими камнями украсить платье, я никогда не говорю 200 или 300. Я сразу говорю: ведро, а лучше два! И, конечно же, головной убор. Это должны быть массивные кокошники и короны, которые и делают королеву королевой».

Получилось ли участникам удивить украинскую певицу, поклонники проекта узнают уже сегодня в эфире Нового канала.