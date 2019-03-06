Кейт Бланшетт в ярком костюме со змеиным принтом поразила гостей гала-вечера в Лондоне



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Кейт Бланшетт

Кинозвезда порадовала поклонников новым выходом в свет

49-летняя голливудская актриса Кейт Бланшетт появилась на благотворительном вечере Up Next Gala в ярком и эффектном костюме от Gucci из новой осенне-зимней коллекции. Сопровождал актрису на мероприятии ее муж Эндрю Аптон.

Знаменитости приглянулся костюм из коричневого пиджака и зеленых брюк со змеиным принтом, а также блузка салатового оттенка с воротником-стойкой. Завершали образ ярко-красные туфли.

Новая коллекция Алессандро Миккеле получилась весьма провокационной - в качестве аксессуаров дизайнер добавил ко многим нарядах маски с шипами. Прилагалась такая на подиуме и к этому look'y, но Кейт решила снизить градус модного накала и от такой детали отказалась, равно как и от мехового боа.

Актриса известна своей симпатией к минималистичному стилю, поэтому не стала перегружать свой образ лишними аксессуарами, к тому же сам наряд уже довольно пестрый и не требует дополнительных акцентов.