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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян

    Светская львица удивила поклонников смелым нарядом

    Американская реалити-дива Ким Кардашьян на парижской Неделе моды сначала появилась перед папарацци в леопардовом комбинезоне из коллекции осень-зима 1991/1992, а сегодня продолжила это ностальгическое дефиле уже в другом наряде из той же коллекции.

    Это снова леопардовый комбинезон, но на этот раз абсолютно прозрачный! Бархатными накладками, имитирующими бикини, прикрыты только интимные места. В той коллекции было несколько похожих фасонов. Кстати, в них на подиум вышли, в том числе, супермодели Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Ким, пожалуй, выбрала из всей линейки самый откровенный наряд.

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    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы
    Ким Кардашьян в Париже примерила смелый образ хищницы

    Обновка очень понравилась Кардашьян, так что она даже устроила целую фотосессию в роскошном номере отеля в Париже, где она сейчас и находится. Образ звезда дополнила пластиковыми туфлями Yeezy Season 7. Ну а получившимися снимками звезда сразу поспешила поделиться с подписчиками. За пять часов с момента публикации пост набрал почти два с половиной миллиона лайков.

     

    мода и красота Кардашьян
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