Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма



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Недоразумение быстро устранили, но внимательные пользователи заметили оплошность.

Резонанс, вызванный рождением первенца у принца Гарри и Меган Маркл, не утихает. После того, как новоиспеченные родители показали миру сына и рассказали, как назвали ребенка, на официальном сайте королевской семьи у малыша появилась личная страница. Однако пресс-служба Кенсингтонского дворца в спешке допустила ошибку, которую заметили внимательные пользователи. Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул. В фамилии у Арчи написали, что он является первым ребенком герцогов Кембриджских.

«Скажу от имени всех, кто освещает историю ребенка Сассекского – даже лучшие из нас порой ошибаются из-за усталости», – написал журналист. Многие с ним согласились, но пользователи не удержались от повода пошутить.

Напомним, первенец Меган и Гарри родился утром 6 мая. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Позже супруги Сассекские сообщили, что у мальчика не будет никакого титула и их сын не станет именоваться графом Дамбартоном.