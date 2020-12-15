Вдова Кобзона рассказала об изменах артиста

Женщина долгое время закрывала глаза на похождения мужа

Российский певец Иосиф Кобзон, который умер два года назад из-за рака, слыл очень любвеобильным мужчиной. Так, на счету певца не один брак, были и интрижки на стороне, о которых его близкие узнавали от людей. Артист изменял и третьей супруге Нелли, но она каждый раз находила в себе силы закрывать на это глаза.

«Я собрала вещи, взяла с собой детей. Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я смогу уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — поделилась 70-летняя Нелли Михайловна на передаче на российском телевидении.

Ранее сообщалось, что в Москве установят памятник Кобзону за 52 миллиона.

Напомним, в октябре 2014 года Кобзону запретили въезд на территорию Украины за «агрессивную поддержку» присоединения Крыма к России и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях Украины.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.