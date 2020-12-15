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    Жизнь

    Вдова Кобзона рассказала об изменах артиста

    • Розсилка
    Российский певец Иосиф Кобзон с женой Нелли - Вдова Кобзона рассказала об изменах артиста
    Российский певец Иосиф Кобзон с женой Нелли

    Женщина долгое время закрывала глаза на похождения мужа

    Российский певец Иосиф Кобзон, который умер два года назад из-за рака, слыл очень любвеобильным мужчиной. Так, на счету певца не один брак, были и интрижки на стороне, о которых его близкие узнавали от людей. Артист изменял и третьей супруге Нелли, но она каждый раз находила в себе силы закрывать на это глаза.

    «Я собрала вещи, взяла с собой детей. Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я смогу уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — поделилась 70-летняя Нелли Михайловна на передаче на российском телевидении.

    Ранее сообщалось, что в Москве установят памятник Кобзону за 52 миллиона.

    Напомним, в октябре 2014 года Кобзону запретили въезд на территорию Украины за «агрессивную поддержку» присоединения Крыма к России и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях Украины.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес
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