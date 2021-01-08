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    Жизнь

    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»

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    <p>34-летняя модель Кристал Хефнер рассказала о том, как едва не погибла</p> <div></div> - Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»

    34-летняя модель Кристал Хефнер рассказала о том, как едва не погибла

    instagram.com/crystalhefner/

    Вдова 91-летнего Хью Хефнера призналась, что ее тяга к совершенству едва не сыграла с ней злую шутку

    Кристал вышла замуж за Хью в 2012 году. Несмотря на 60-летнюю разницу в возрасте, влюбленные были счастливы вместе. Издатель Playboy ушел из жизни три года назад. Светская львица тяжело переживала смерть любимого мужа. Теперь Кристал откровенно заговорила о своем пути к совершенной внешности.

    Девушка в прошлом году решилась на очередную пластическую операцию, которая могла обернуться трагедией. Кристал чуть не умерла во время пересадке жира: эта процедура представляет собой выкачивание жировых клеток из одной части тела и последующем переносе в другую зону. Обычно женщины пользуются этой возможностью, чтобы увеличить грудь или же поменять ее форму.

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    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    Вдова основателя Playboy едва не умерла из-за пластики: «Я потеряла половину крови»
    instagram.com/crystalhefner/

    Кристал сначала удалила импланты из груди, а потом захотела поменять ее форму с помощью собственных жировых клеток. Однако в итоге девушка потеряла много крови. Из-за такого обильного кровотечения вдове сделали переливание. Эта ситуация произошла в октябре прошлого года, но только сейчас инстадива решилась откровенно рассказать о перенесенных невзгодах.

     «Я потеряла половину крови, в итоге оказалась в больнице, и мне сделали переливание крови. С тех пор я постепенно прихожу в себя. И теперь могу сказать, что я наконец-то в порядке», — пояснила Кристал.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    «Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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