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    Жизнь

    Известный исполнитель шансона Вилли Токарев находится на грани смерти

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    Известный исполнитель шансона Вилли Токарев находится на грани смерти

    После обследования его госпитализировали, но затем состояние резко ухудшилось

    Известный своим шансоном 84-летний певец Вилли Токарев находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

    «Известный певец обратился к врачам московской больницы. После обследования было решено его госпитализировать  - потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи», - сообщил телеграм-канал Mash.

    В 1974 году Вилли эмигрировал в США, где сначала трудился где мог, а вскоре и начал петь. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна", затем в 1981 году - "В шумном балагане", которая принесла певцу известность среди русскоязычных эмигрантов. Его называли "почетным евреем Брайтона". Позде Вилли основал свой лейбл "One Man Band", записал там около двадцати альбомов. В 1989 году Токарев прилетел в СССР с концертами, 70 выступлений по всей стране прошли с оглушительным успехом.

    В 90-е Вилли Токарев переехал в Москву, открыл свою студию звукозаписи.

    Кстати,  родители дали ему имя ВИЛен - в честь В. И. Ленина.

    В 2016 году в Киеве отменили его концерт, так как в августе 2015 года шансонье был в Крыму на открытии винного фестиваля.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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