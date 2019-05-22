Известный исполнитель шансона Вилли Токарев находится на грани смерти



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После обследования его госпитализировали, но затем состояние резко ухудшилось

Известный своим шансоном 84-летний певец Вилли Токарев находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

«Известный певец обратился к врачам московской больницы. После обследования было решено его госпитализировать - потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи», - сообщил телеграм-канал Mash.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США, где сначала трудился где мог, а вскоре и начал петь. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна", затем в 1981 году - "В шумном балагане", которая принесла певцу известность среди русскоязычных эмигрантов. Его называли "почетным евреем Брайтона". Позде Вилли основал свой лейбл "One Man Band", записал там около двадцати альбомов. В 1989 году Токарев прилетел в СССР с концертами, 70 выступлений по всей стране прошли с оглушительным успехом.

В 90-е Вилли Токарев переехал в Москву, открыл свою студию звукозаписи.

Кстати, родители дали ему имя ВИЛен - в честь В. И. Ленина.

В 2016 году в Киеве отменили его концерт, так как в августе 2015 года шансонье был в Крыму на открытии винного фестиваля.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине