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    Gucci выпустили две пары солнцезащитных очков в честь Элтона Джона

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    <span>Элтон Джон</span> - Gucci выпустили две пары солнцезащитных очков в честь Элтона Джона
    Элтон Джон

    Если и есть исполнитель, который всегда ассоциируется с эксцентричными очками, то это, конечно, Элтон Джон

    Поэтому не удивительно, что итальянский модный Дом Gucci, вдохновленный ярким стилем и притягательной индивидуальностью британской поп-иконы, выпустил две модели солнцезащитных очков, которые резонируют с экстравагантным гардеробом этого шоумена.

    Эти модели – еще один пример тесных отношений Gucci с Элтоном Джоном, которые начались в прошлом году с образов, созданных для шоу сезона весна-лето 2018 и вдохновленых личным архивом музыканта. Позже бренд выпустил серию тоутов с обложками пластинок артиста, а затем модный Дом пригласили создать весь гардероб для трехлетнего прощального всемирного тура Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road.

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    Gucci выпустили две пары солнцезащитных очков в честь Элтона Джона
    Gucci выпустили две пары солнцезащитных очков в честь Элтона Джона
    Gucci выпустили две пары солнцезащитных очков в честь Элтона Джона
    Gucci выпустили две пары солнцезащитных очков в честь Элтона Джона

    Стекла первой модели солнцезащитных очков выполнены в виде сердец – любимой формы музыканта. Модель состоит из блестящей темно-синей оправы, украшенной кристаллами Swarovski, и массивных вишневых линз. Вторая пара – крупная квадратная модель с блестящей сплошной синей рамкой, украшенной кристаллами Swarovski оранжевого оттенка, и градиентными линзами им в тон.

    Джерело: vogue.ua

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