Участница шоу «Супермодель по-украински» закрутила роман с басистом Imagine Dragons



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Арина Любителева и басист группы Imagine Dragons Бен Макки

На съемках спецпроекта Сергея Никитюка «Предметка» открылась вся правда о романе самой скандальной выпускницы «Супермодель по-украински» и басиста группы Imagine Dragons Бена Макки

Все мы видели в Instagram, как много концертов группы Imagine Dragons посетила Арина Любителева за последнее время. Можно было бы предположить, что девушка просто верный фанат и покупает билеты на каждое выступление любимого коллектива, но тут в ленте появляется новое фото Арины, на котором она празднует свое 20-летие… на сцене, на концерте Imagine Dragons. А спустя несколько месяцев подписчики и вовсе замечают до боли знакомые татуированные руки басиста «драконов» Бена Макки на снимке Арины, сделанном в ресторане Парижа. И в этот момент отпадают все вопросы, кроме одного: насколько серьезные отношения у Арины и Бена, и почему об этом до сих пор не написали все американские СМИ?

«Это, наверное, что-то явно большее, чем дружба, но меньше чем любовь, – призналась Сергею Никитюку Арина Любителева. – Я знаю этого человека почти 1,5 года, и всё идет своим чередом. Но интрижкой это уже, конечно, не назовешь. Он даже написал мне маленькую шутливую песню!»

Но до конца в своих отношениях, судя по всему, Арина и сама не разобралась.

«Если говорить о моем статусе, то, скорее всего, я свободна, но если копнуть чуть глубже – у меня кто-то есть, но это неофициально. Все же видели у меня фотографии в Instagram, на которых можно «спалить» Бена, и, значит, я не очень хотела это скрывать. Может, поначалу и хотела, но потом поняла, что все уже заметили, что пятый концерт подряд провожу с ними. Мои друзья стали звонить и задавать вопросы. И я поняла, что держать все в тайне – это провал. У меня было уже такое однажды: я всё скрывала очень плотно, но потом тайна раскрылась, и вылезла мне большим «боком», - отметила экс-участница проекта Нового канала.

Ведущий «Предметки» попросил Арину описать ее отношения с Беном одним словом, но она не смогла удержаться от развернутого ответа:

«Я не могу описать наши отношения одним словом, но могу сказать, что знаю все об этом человеке, мы общаемся почти каждый день. У нас все хорошо: мы планируем следующие встречи, отпуск вместе и все в этом роде. Всё идет своим чередом. Последний раз, когда у меня были отношения, скорей всего мы поспешили… Поэтому, может быть, нужно еще немного подождать, чтобы у нас с Беном всё утихло и устаканилось, и тогда я смогу ответить на этот вопрос действительно одним словом и конкретно».