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    Жизнь

    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде

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    <span>Ана Паула да Силва</span> - Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Ана Паула да Силва

    Женщина заявила, что не собирается менять образ жизни только потому, что она депутат

    44-летняя сенатор Ана Паула да Силва выбрала яркий наряд для своего первого заседания, на котором она и принесла присягу. Женщина появилась в обтягивающем красном комбинезоне с откровенным декольте.

    Так, в комментариях многие поддерживали Ану Паулу и ее смелый выбор, а также заявляли, что оценивать надо не гардероб политика, а ее дела. Раньше да Силва занимала пост мэра муниципалитета Бомбиньяс и за это время успела дважды стать лучшней главой администрации в штате Санта-Катарина.

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    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде
    Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде

    Некоторые пользователи сети, конечно, не смогли остаться равнодушными к такому зрелищу и все-таки принялись обсуждать модный выбор политика, а в погоне за остроумными комментариями слишком увлеклись некорректными сравнениями.

    Не оценили наряд да Силвы и местные журналисты — трансляция из Конгресса шла в прямом эфире. Образ политика тут же назвали «фривольным» и «вульгарным», а также недопустимым для политика. Появление нового сенатора вызвало такой резонанс и раскол мнений, что женщине даже пришлось опубликовать официальное разъяснение на своей странице.

    «Мне нравится красиво одеваться, но не стоит связывать это с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни только потому, что теперь я депутат», – заявила да Силва.

    Женщина также разместила фотографию с перечислением своих карьерных достижений, добавив, что тем, кто обсуждает ее внешний вид, не зная ее, стоит изучить эту информацию.

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    образ жизни знаменитости Бразилия политика
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