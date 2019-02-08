Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде



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Ана Паула да Силва

Женщина заявила, что не собирается менять образ жизни только потому, что она депутат

44-летняя сенатор Ана Паула да Силва выбрала яркий наряд для своего первого заседания, на котором она и принесла присягу. Женщина появилась в обтягивающем красном комбинезоне с откровенным декольте.

Так, в комментариях многие поддерживали Ану Паулу и ее смелый выбор, а также заявляли, что оценивать надо не гардероб политика, а ее дела. Раньше да Силва занимала пост мэра муниципалитета Бомбиньяс и за это время успела дважды стать лучшней главой администрации в штате Санта-Катарина.

Некоторые пользователи сети, конечно, не смогли остаться равнодушными к такому зрелищу и все-таки принялись обсуждать модный выбор политика, а в погоне за остроумными комментариями слишком увлеклись некорректными сравнениями.

Не оценили наряд да Силвы и местные журналисты — трансляция из Конгресса шла в прямом эфире. Образ политика тут же назвали «фривольным» и «вульгарным», а также недопустимым для политика. Появление нового сенатора вызвало такой резонанс и раскол мнений, что женщине даже пришлось опубликовать официальное разъяснение на своей странице.

«Мне нравится красиво одеваться, но не стоит связывать это с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни только потому, что теперь я депутат», – заявила да Силва.

Женщина также разместила фотографию с перечислением своих карьерных достижений, добавив, что тем, кто обсуждает ее внешний вид, не зная ее, стоит изучить эту информацию.



