Как убрать целлюлит и дряблость тела. Назван доступный способ

Простой и доступный способ убрать целлюлит и дряблость тела

«Апельсиновая корка» на животе и бедрах появляется неожиданно. И у каждого косметолога есть свое мнение о том, какой способ эффективнее избавит от целлюлита. Кто-то советует профессиональный массаж. Другие — SPA-процедуры. Но и то и другое — дело затратное и по деньгам, и по ресурсам. А ведь есть эффективный способ избавиться от целлюлита в домашних условиях.

Способ применения:

Смешиваем 2 части меда и 1 часть спитого кофе.

Наносим на влажную кожу массирующими движениями.

Смываем привычным гелем для душа.

Для закрепления эффекта после душа наносим на влажную кожу оливковое масло.

Механизм действия:

Антиоксидантное действие кофе усиливает приток крови к проблемным зонам, что повышает эластичность кожи.

Витаминно-минеральный комплекс меда питает кожу и помогает закрепить омолаживающий эффект.

Оливковое масло, нанесенное на влажную кожу, защищает от пересыхания.

Комплексное действие помогает сохранить естественную влагу в коже, повысить эластичность и замедлить процессы старения.

Важно:

Перед применением тестируем скраб на чувствительность. Наносим немного смеси на тыльную сторону запястья или сгиб локтя. Если через 3-5 минут появляется покраснение, зуд, жжение, то скраб применять нельзя, потому что есть индивидуальная непереносимость компонентов.

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