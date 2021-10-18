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    Как убрать целлюлит и дряблость тела. Назван доступный способ

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    Как убрать целлюлит и дряблость тела. Назван доступный способ

    Простой и доступный способ убрать целлюлит и дряблость тела

    «Апельсиновая корка» на животе и бедрах появляется неожиданно. И у каждого косметолога есть свое мнение о том, какой способ эффективнее избавит от целлюлита. Кто-то советует профессиональный массаж. Другие — SPA-процедуры. Но и то и другое — дело затратное и по деньгам, и по ресурсам. А ведь есть эффективный способ избавиться от целлюлита в домашних условиях.

    Способ применения:

    Смешиваем 2 части меда и 1 часть спитого кофе.

    Наносим на влажную кожу массирующими движениями.

    Смываем привычным гелем для душа.

    Для закрепления эффекта после душа наносим на влажную кожу оливковое масло.

    Механизм действия:

    Антиоксидантное действие кофе усиливает приток крови к проблемным зонам, что повышает эластичность кожи.

    Витаминно-минеральный комплекс меда питает кожу и помогает закрепить омолаживающий эффект.

    Оливковое масло, нанесенное на влажную кожу, защищает от пересыхания.

    Комплексное действие помогает сохранить естественную влагу в коже, повысить эластичность и замедлить процессы старения.

    Важно:

    Перед применением тестируем скраб на чувствительность. Наносим немного смеси на тыльную сторону запястья или сгиб локтя. Если через 3-5 минут появляется покраснение, зуд, жжение, то скраб применять нельзя, потому что есть индивидуальная непереносимость компонентов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: образ жизни здоровье
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    Как убрать целлюлит и дряблость тела. Назван доступный способ