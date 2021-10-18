Как убрать целлюлит и дряблость тела. Назван доступный способ
Простой и доступный способ убрать целлюлит и дряблость тела
«Апельсиновая корка» на животе и бедрах появляется неожиданно. И у каждого косметолога есть свое мнение о том, какой способ эффективнее избавит от целлюлита. Кто-то советует профессиональный массаж. Другие — SPA-процедуры. Но и то и другое — дело затратное и по деньгам, и по ресурсам. А ведь есть эффективный способ избавиться от целлюлита в домашних условиях.
Способ применения:
Смешиваем 2 части меда и 1 часть спитого кофе.
Наносим на влажную кожу массирующими движениями.
Смываем привычным гелем для душа.
Для закрепления эффекта после душа наносим на влажную кожу оливковое масло.
Механизм действия:
Антиоксидантное действие кофе усиливает приток крови к проблемным зонам, что повышает эластичность кожи.
Витаминно-минеральный комплекс меда питает кожу и помогает закрепить омолаживающий эффект.
Оливковое масло, нанесенное на влажную кожу, защищает от пересыхания.
Комплексное действие помогает сохранить естественную влагу в коже, повысить эластичность и замедлить процессы старения.
Важно:
Перед применением тестируем скраб на чувствительность. Наносим немного смеси на тыльную сторону запястья или сгиб локтя. Если через 3-5 минут появляется покраснение, зуд, жжение, то скраб применять нельзя, потому что есть индивидуальная непереносимость компонентов.
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