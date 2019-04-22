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    Жизнь

    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе

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    Фото: соцсети - Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Фото: соцсети

    Герцогиня Кембриджская порадовала поклонников стильным выходом

    В этом году католическая Пасха совпала с днем рождения королевы Великобритании. Почти вся королевская семья собралась на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

    На службе присутствовала сама королева, принц Гарри, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и другие члены монаршего семейства. Елизавета II выбрала для торжественного выхода наряд цвета тиффани.

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    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе
    Фото: соцсети

    Герцогиня Кембриджская надела белое пальто своего любимого бренда Alexander McQueen. Кейт Мидлтон дополнила образ серыми замшевыми лодочками и шляпкой в тон.

    Супруга принца Уильяма выглядела безукоризненно, смена стилиста определенно пошла ей на пользу. Герцогиня искренне улыбалась. Элегантный вид жены привел в восхищение принца Уильяма.

    На службе не было Меган Маркл, которая уже готовится к родам первенца. Герцогиня и принц Гарри успели поздравить королеву в Instagram, опубликовав серию архивных фото с именинницей.

     Читайте также: Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию.
    мода и красота Кейт Миддлтон Принц Уильям семья
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