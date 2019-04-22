Как выглядела Кейт Миддлтон на пасхальной службе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: соцсети

Герцогиня Кембриджская порадовала поклонников стильным выходом

В этом году католическая Пасха совпала с днем рождения королевы Великобритании. Почти вся королевская семья собралась на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

На службе присутствовала сама королева, принц Гарри, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и другие члены монаршего семейства. Елизавета II выбрала для торжественного выхода наряд цвета тиффани.

Герцогиня Кембриджская надела белое пальто своего любимого бренда Alexander McQueen. Кейт Мидлтон дополнила образ серыми замшевыми лодочками и шляпкой в тон.

Супруга принца Уильяма выглядела безукоризненно, смена стилиста определенно пошла ей на пользу. Герцогиня искренне улыбалась. Элегантный вид жены привел в восхищение принца Уильяма.

На службе не было Меган Маркл, которая уже готовится к родам первенца. Герцогиня и принц Гарри успели поздравить королеву в Instagram, опубликовав серию архивных фото с именинницей.