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    Жизнь

    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди

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    Карди Би - Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би

    Звезде понадобится по меньшей мере две недели, чтобы восстановиться

    26-летняя Карди Би всегда открыто говорила об увлечении пластической хирургией и косметическими процедурами. Теперь хип-хоп звезда вынуждена отменить все ближайшие концерты – она не успела восстановиться после очередных операций, сообщает HollywoodLife.

    Фанаты певицы заметили, что она прибегла к помощи врачей, увидев ее на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в начале мая. Она пришла в платье с открытым животом, и следы операции были заметны.\

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    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди
    Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди

    Сама Карди впервые призналась, что сделала липосакцию и увеличила грудь во время своего выступления на музыкальном фестивале Beale Street в Мемфисе 5 мая. Она даже сказала зрителям, что ей не следовало выступать в тот день из-за недавних хирургических вмешательств.

    Из-за слишком высокой активности у Карди возникли осложнения. Они оказались настолько серьезными, что врачи настояли на отмене трех ближайших выступлений. Теперь звезде понадобится по меньшей мере две недели, чтобы восстановиться. 

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