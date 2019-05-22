Карди Би отменила концерты из-за осложнений после липосакции и увеличении груди



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Карди Би

Звезде понадобится по меньшей мере две недели, чтобы восстановиться

26-летняя Карди Би всегда открыто говорила об увлечении пластической хирургией и косметическими процедурами. Теперь хип-хоп звезда вынуждена отменить все ближайшие концерты – она не успела восстановиться после очередных операций, сообщает HollywoodLife.

Фанаты певицы заметили, что она прибегла к помощи врачей, увидев ее на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в начале мая. Она пришла в платье с открытым животом, и следы операции были заметны.\

Сама Карди впервые призналась, что сделала липосакцию и увеличила грудь во время своего выступления на музыкальном фестивале Beale Street в Мемфисе 5 мая. Она даже сказала зрителям, что ей не следовало выступать в тот день из-за недавних хирургических вмешательств.

Из-за слишком высокой активности у Карди возникли осложнения. Они оказались настолько серьезными, что врачи настояли на отмене трех ближайших выступлений. Теперь звезде понадобится по меньшей мере две недели, чтобы восстановиться.