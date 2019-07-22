Кенсингтонский дворец празднует шестилетие принца Джорджа



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Принц Джордж

Опубликованы снимки, сделанные Кейт Миддлтон

Принцу Джорджу, ученику лондонской частной подготовительной школы Томаса Баттерси, уже исполнилось шесть лет. По этому поводу Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в Instagram опубликовал новые снимки будущего короля, которые сделала талантливый фотограф-любитель Кейт Миддлтон.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Джорджа в ознаменование шестого дня рождения Его Королевского Высочества», – написал Кенсингтонский дворец.

На первом снимке Джордж в форме одного из спортивных клубов радостно смеется, лежа на траве в саду своего дома и демонстрируя выпавшие молочные зубы. А на втором – мальчик в зеленом поло и джинсах также запечатлен во дворе дворца. Как отмечает Daily Mail, официальный королевский представитель не сообщил, где в настоящее время находится семья принца Уильяма. Однако, согласно сообщениям, они могли прилететь с семьей Кейт на закрытый карибский остров Мустик.