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    Жизнь

    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа

    • Розсилка
    Кэти Перри - Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри

    Где пройдет свадьба Перри и Блума пока не сообщается

    Несмотря на подготовку к свадьбе с 42-летним Орландо Блумом, Кэти Перри продолжает много и усердно работать. Так, на днях она улетела на Гавайи на съемки своего нового видеоклипа.

    Идея ролика пока неизвестна. Впрочем, по этим кадрам можно догадаться, что грустить в клипе звезда вряд ли будет – певица снималась в ярком купальнике и соломенной шляпе прямо на пляже, и, очевидно, рабочий процесс доставил ей удовольствие.

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    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа
    Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа

    А вот где пройдет свадьба Перри и Блума, которая, по словам инсайдеров, состоится в этом году, пока не сообщается. Выберут ли влюбленные местом своего торжества какой-нибудь курорт или же это будет традиционный праздник со всеми его привычными составляющими, пара не рассказывает.

    Напомним, что предложение руки и сердца своей возлюбленной Блум сделал на минувший День святого Валентина - актер подарил певице помолвочное кольцо стоимостью пять миллионов долларов.

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    актер певица
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