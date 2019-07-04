Кэти Перри засветила целлюлит на съемках нового клипа



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Кэти Перри

Где пройдет свадьба Перри и Блума пока не сообщается

Несмотря на подготовку к свадьбе с 42-летним Орландо Блумом, Кэти Перри продолжает много и усердно работать. Так, на днях она улетела на Гавайи на съемки своего нового видеоклипа.

Идея ролика пока неизвестна. Впрочем, по этим кадрам можно догадаться, что грустить в клипе звезда вряд ли будет – певица снималась в ярком купальнике и соломенной шляпе прямо на пляже, и, очевидно, рабочий процесс доставил ей удовольствие.

А вот где пройдет свадьба Перри и Блума, которая, по словам инсайдеров, состоится в этом году, пока не сообщается. Выберут ли влюбленные местом своего торжества какой-нибудь курорт или же это будет традиционный праздник со всеми его привычными составляющими, пара не рассказывает.

Напомним, что предложение руки и сердца своей возлюбленной Блум сделал на минувший День святого Валентина - актер подарил певице помолвочное кольцо стоимостью пять миллионов долларов.

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