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    Жизнь

    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание

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    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

    Дочь герцога и герцогини Кембриджских мечтает о сестренке

    Четырехлетняя принцесса Шарлотта подогрела слухи о том, что в семействе Кембриджских появится еще один малыш. В первую неделю учебы Шарлотта поразила педагогов фразой о том, что у нее появится сестренка. Инсайдер рассказал, что девочка выглядела уверенно, говоря о пополнении в семье.

    «У мамочки будет еще одна девочка», – поделилась малышка со своими подругами. По словам источника, помощница была шокирована новостью.

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    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание
    Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание

    Инсайдеры при дворце сообщили, что Шарлотта мечтает о сестренке и не может дождаться ее появления. То, что это действительно может произойти подтверждает и внешние изменения Кейт Миддлтон. В день, когда она вместе с супругом отводила детей в школу, поклонники заметили, что герцогиня осветлила волосы и чуть подстриглась. Миддлтон всегда меняла прическу перед беременностью.

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    дети звезд Кейт Миддлтон
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