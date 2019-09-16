Кейт Миддлтон беременна: дочь герцогини сделала признание



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Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Дочь герцога и герцогини Кембриджских мечтает о сестренке

Четырехлетняя принцесса Шарлотта подогрела слухи о том, что в семействе Кембриджских появится еще один малыш. В первую неделю учебы Шарлотта поразила педагогов фразой о том, что у нее появится сестренка. Инсайдер рассказал, что девочка выглядела уверенно, говоря о пополнении в семье.

«У мамочки будет еще одна девочка», – поделилась малышка со своими подругами. По словам источника, помощница была шокирована новостью.

Инсайдеры при дворце сообщили, что Шарлотта мечтает о сестренке и не может дождаться ее появления. То, что это действительно может произойти подтверждает и внешние изменения Кейт Миддлтон. В день, когда она вместе с супругом отводила детей в школу, поклонники заметили, что герцогиня осветлила волосы и чуть подстриглась. Миддлтон всегда меняла прическу перед беременностью.

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