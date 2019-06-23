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    Жизнь

    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон 

    Герцогине Кембриджской пришлось хранить презент на день рождения принца Уильяма у сестры Пиппы.

    Кейт Миддлтон потратила целый год на подготовку подарка мужу на день рождения. Вместе со своими тремя детьми она сделала альбом с семейными фотографиями и рисунками принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

    Чтобы именинник случайно не увидел сюрприз раньше времени, герцогине Кембриджской пришлось хранить декоративный памятный альбом у своей сестры Пиппы Миддлтон.

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    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
    Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год

    Источник, близкий к королевской чете, рассказал, что Кейт и дети составили альбом из рисунков, коллажей и снимков. «Они работали над ним целый год», – добавил инсайдер.

    В альбом включены фотохроники первого года жизни принца Луи, снимки созданного Кейт сада с пещерой и шалашом на дереве, а также фотографии с цветочного фестиваля в Челси, который состоялся в мае.

     «Можно сказать, что это такое своеобразное напоминание Уильяму о том, что действительно важно. Альбом создавался с большой любовью», – цитирует источник Mirror.

     Читайте также: Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму.


    дети Кейт Миддлтон
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