Кейт Миддлтон и Елизавета II страдают одной болезнью



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Кейт Миддлтон

Пока нет способа побороть недуг герцогини Кембриджской, но врачи над этим активно работают

Кейт Миддлтон в последнее время начала вести себя очень странно. Она постоянно держится за живот во время беседы. Сначала представители СМИ заподозрили, что она снова ждет ребенка. Как известно, все три прошлые беременности сопровождались сильным токсикозом и были крайне дискомфортными для Миддлтон.

Как рассказали британским таблоидам источники, близкие к королевской семье, герцогиня Кембриджская страдает от морской болезни. По этой причине она очень плохо переносит езду в карете. Однако в дни важных мероприятий такие поездки нужно соблюдать по протоколу, поэтому в день скачек супруга принца Уильяма сильно переживала, что ей может стать плохо. Примечательно, что от такой же болезни страдает королева Елизавета II. Только в прошлом году она рассказала, как тяжело ей далась двухчасовая поездка в старинной карете во время коронации в 1953 году. По словам королевы, тогда болезнь даже отразилась на цвете ее кожи.

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