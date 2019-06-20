Кейт Миддлтон и принц Уильям навестят сбитую их кортежем пенсионерку



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Это уже четвертая авария за семь месяцев с участием королевских особ

Ирен Майер была сбита мотоциклистом, сопровождавшим кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Пара направлялась на церемонию Ордена Подвязки.

83-летняя женщина попала под колеса почти сразу после того, как вышла из автобуса после похода по магазинам. Прибывший на место происшествие вертолет скорой помощи доставил пострадавшую в больницу. Пожилая дама получила серьезные травмы.

Герцог и герцогиня Кембриджские послали миссис Майер цветы и предложили навестить ее в больнице, когда она будет в состоянии их принять.

Местные жители утверждают, что полицейский ехал по «неправильной» стороне с горящими фарами, когда сбил женщину около часа дня в понедельник, 17 июня. Он являлся одним из сотрудников команды охраны Уильяма и Кейт.



