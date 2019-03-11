Кейт Миддлтон и принц Уильям отдали детей в спортивную секцию



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Герцоги Кембриджский считают, что их дети должны заниматься спортом на профессиональном уровне

Принцу Джорджу шесть лет, а его младшей сестре, Шарлотте, исполнилось четыре. Несмотря на совсем юный возраст у детей практически нет свободного времени — они учат испанский, посещают детский сад и различные развивающие классы. В 2017 году Кейт и Уильям начали водить Шарлотту и Джорджа в закрытый лондонский социально-спортивный клуб Hurlingham, где они играют в различные подвижные игры и общаются с другими детьми.

Теперь же Кейт и Уильям считают, что пришло время определять детей в профессиональные спортивные школы. Журналисты Hello UK пишут, что монаршие особы отдали Шарлотту и Джорджа в секцию по большому теннису. Ко всему прочему внучка Елизаветы II обожает танцевать, поэтому девочка дополнительно посещает балетный класс.

Их родители тоже занимались спортом на достаточно высоком уровне — Кейт играла в хоккей на траве, а также является огромной фанаткой большого тенниса. Герцогиня никогда не пропускает Уимблдонский турнир, а по ее просьбе во дворе семейной резиденции установили корт. Уильям — профессиональный наездник, а также посвятил все юношество регби.

Сейчас у Кейт и Уильяма — максимально плотный график. Чуть больше, чем за неделею они посетили Северную Ирландию и Блэкпул, а также побывали на торжественном приеме у королевы Елизаветы II в честь 50-летия службы принца Чарльза на посту принца Уэльского. Это, кстати, было первое мероприятие, где герцогиня Кембриджская встретилась с Меган Маркл. До этого супруги принцев виделись только 25 декабря на рождественской службе в Сандрингеме.

Джерело: graziamagazine.ru