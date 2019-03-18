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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика

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    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон

    В прошлом году герцогиня Кембриджская посетила парад в честь Дня Святого Патрика, будучи на восьмом месяце беременности

    Сегодня 37-летняя Кейт Миддлтон и 36-летний принц Уильям приняли участие в ежегодном параде ирландских гвардейцев в честь Дня святого Патрика, который прошел в лондонском районе Хаунслоу.

    Как правило, всегда в этот день одетая в наряд зеленого цвета, герцогиня Кембриджская и на этот раз не отошла от традиции - на публике она появилась в зеленом пальто от Alexander McQueen, украшенном брошью в виде трилистника от Cartier, шляпке от James Lock&Co и черных туфлях на устойчивом каблуке от Gianvito Rossi. В качестве аксессуаров она выбрала серьги стоимостью 4,7 тысячи долларов от британского бренда Kiki McDonough. Принц Уильям, который является полковником ирландской гвардии, был одет в парадную военную форму.

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика

    Не обошлось и без другого обычая, которому Кейт Миддлтон следует каждый год (он берет свое начало с 1901 года) - она вручила офицерам ветки трилистника, а также тепло приветствовала ирландского волкодава по кличке Доннелл, который является символом ирландской армии и возглавляет процессию.

    Кстати, в прошлом году Кейт Миддлтон посетила парад в честь Дня Святого Патрика, будучи на восьмом месяце беременности.

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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