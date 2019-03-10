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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми - Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми

    Кейт и Уильям поженились восемь лет назад

    37-летняя Кейт Миддлтон и 36-летний принц Уильям неожиданно перестали скрывать свои чувства. Нежности семейной пары удалось заснять папарацци, когда супруги направлялись к вертолету из Кенсингтонского дворца.

    Направляясь к своему вертолету, чтобы вылететь в Блэкпул, Кейт Миддлтон и принц Уильям шли близко друг к другу, крепко держались за руки и мило кокетничали друг с другом. Этот момент на видео успел разлететься по сети.

    Принц Уильям недавно признался, что так и не научился заплетать косы дочери. Принцессе Шарлотте совсем скоро исполнится четыре года.

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали чувства, покидая дворец

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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