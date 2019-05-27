Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали школу для четырехлетней принцессы Шарлотты
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Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Дочь герцога и герцогини Кембриджских станке первоклассницей в сентябре 2019 года.
Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали начальную школу для принцессы Шарлотты. Их дочь будет ходить в то же частное учебное заведение, что и ее старший брат принц Джордж, – школу Томаса Баттерси.
«Принцесса Шарлотта присоединится к принцу Джорджу в школе Томаса Баттерси с сентября 2019 года»,– говорится в официальном сообщении.
Директор образовательного учреждения Саймон O’Мейли также добавил, что учительский состав рад, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли подобное решение.
«Мы с нетерпением ждем дня, чтобы поприветствовать ее и наших новых учеников в школе в сентябре», — добавил он.