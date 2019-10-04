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    Жизнь

    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами

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    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами

    Герцогиня Кембриджская призналась, что в семье у всех разные вкусовые предпочтения

    Кейт Миддлтон поделилась со священником информацией о вкусовых предпочтениях в их семье. Накануне герцог и герцогиня Кембриджские заглянули в мусульманский культурный центр, готовясь к предстоящему туру по Пакистану. Там королевская чета встретилась с духовным лидером Ага Ханом IV.

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    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
    Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами

    В какой-то момент беседа затронула национальные блюда. Тогда-то Кейт и рассказала, что испытывает некоторые проблемы во время приготовления еды, поскольку не все члены семьи готовы есть острое карри. Так, она сама и четырехлетняя дочь Шарлотта обожают еду поострее, Уильям же предпочитает, чтобы специй в блюде было меньше.

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    Кейт Миддлтон
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