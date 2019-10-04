Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами



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Герцогиня Кембриджская призналась, что в семье у всех разные вкусовые предпочтения

Кейт Миддлтон поделилась со священником информацией о вкусовых предпочтениях в их семье. Накануне герцог и герцогиня Кембриджские заглянули в мусульманский культурный центр, готовясь к предстоящему туру по Пакистану. Там королевская чета встретилась с духовным лидером Ага Ханом IV.

В какой-то момент беседа затронула национальные блюда. Тогда-то Кейт и рассказала, что испытывает некоторые проблемы во время приготовления еды, поскольку не все члены семьи готовы есть острое карри. Так, она сама и четырехлетняя дочь Шарлотта обожают еду поострее, Уильям же предпочитает, чтобы специй в блюде было меньше.