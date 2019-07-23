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    Жизнь

    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Британцы делают ставки, когда появится четвертый малыш герцогов Кембриджских

    Слухи о четвертой беременности Кейт Миддлтон не утихают уже второй месяц. Ряд источников утверждают, что после рождения Арчи герцогиня вспомнила, каково это - нянчиться с младенцем, и захотела снова испытать эти невероятные ощущения.

    Express со ссылкой на букмекерские конторы Лондона сообщает, что британцы постоянно делают ставки на скорое объявление о беременности. Младший сын пары, принц Луи, совсем недавно отпраздновал свой первый день рождения. Фанаты предполагают, что герцоги Кембриджские хотели бы иметь младших детей-погодок.

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    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года
    Кейт Миддлтон объявит о беременности в конце года

    Источник, близкий к паре, рассказал изданию, что, вероятно, именно подготовка к беременности и была причиной поездки в отпуск всей семьей. Герцогине необходим отдых, море и свежий воздух, а всего это так не хватает в Лондоне.

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    Кейт Миддлтон
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