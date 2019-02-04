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    Жизнь

    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма

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    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма
    Кейт Миддлтон

    Королевский эксперт Кэти Николь в своей книге обнародовала имя девушки принца Уильяма, в которую он был влюблен до того, как встретил свою будущую жену

    Не секрет, что у каждого мужчины есть свой тип женщин, которому они отдают предпочтение. Исключением не стал и принц Уильям. До того, как встретить Кейт Миддлтон, у внука Елизаветы II были и другие девушки. Имя одной из них особо привлекло внимание королевского эксперта Кэти Николь, написавшую книгу «Уильям и Гарри: вне стен дворца».

    Пассией сына принцессы Дианы оказалась Арабелла Масгрейв — глава PR-отдела модного дома Gucci. Эксперта она заинтересовала не только из-за по-настоящему страстного романа с королевской особой, но и потому, что Кейт Миддлтон оказалась на нее похожей.

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    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма
    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма
    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма
    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма
    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма
    Кейт Миддлтон оказалась похожей на экс-пассию принца Уильяма

    Принц встретил Арабеллу на одной из вечеринок у друзей. «Как только она вошла в дом, Уильям «сделал стойку». Арабелла превратилась в роскошно-выглядящую девушку, и он не понимал, почему не замечал этого до этого. Они танцевали и пили до раннего утра, а когда Арабелла пожелал всем доброй ночи, принц незаметно выскользнул из комнаты, чтобы последовать за ней наверх», — утверждает Николь. «Это было начало страстного романа и на протяжении лета влюбленные старались проводить друг с другом как можно больше времени», — добавляет автор книги.

    Однако уже в следующем сентябре чары Масгрейв померкли, когда Уильям встретил Кейт в университете. Возможно принц и не отдавал себе отчета, но его будущая жена была такого же типа, что и Арабелла, пишет Express.co.

    Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались на протяжении девяти лет до того, как поженились в 2011 году.

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    книги Кейт Миддлтон Принц Уильям
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