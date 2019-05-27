Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Это произошло во время знаменитого цветочного шоу в Челси.

Кейт Миддлтон уличили в нарушении официального протокола после того, как она поприветствовала поцелуем в щеку королеву Великобритании Елизавету II.

Инцидент произошел во время знаменитого цветочного шоу в Челси, когда герцогиня и герцог Кембриджские сменили наряды для официальной части мероприятия. Внешний вид Кейт и Уильяма очень понравился королеве и она поцеловала их, Миддлтон, в свою очередь, ответила ей тем же.

Таким образом, Кейт нарушила протокол монаршей семьи. С другой стороны, как отмечает издание The Mirror, родственники часто целуют Елизавету II на менее формальных мероприятиях, это не является нарушением правил.