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    Жизнь

    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Это произошло во время знаменитого цветочного шоу в Челси.

    Кейт Миддлтон уличили в нарушении официального протокола после того, как она поприветствовала поцелуем в щеку королеву Великобритании Елизавету II.

    Инцидент произошел во время знаменитого цветочного шоу в Челси, когда герцогиня и герцог Кембриджские сменили наряды для официальной части мероприятия. Внешний вид Кейт и Уильяма очень понравился королеве и она поцеловала их, Миддлтон, в свою очередь, ответила ей тем же.

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    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол
    Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол

    Таким образом, Кейт нарушила протокол монаршей семьи. С другой стороны, как отмечает издание The Mirror, родственники часто целуют Елизавету II на менее формальных мероприятиях, это не является нарушением правил.

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    Кейт Миддлтон Королева Елизавета II
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