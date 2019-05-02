Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта



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instagram / kensingtonroyal

Маленькой принцессе исполнилось 4 года

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения. Герцогиня не смогла выбрать и выложила несколько кадров малышки в разных нарядах.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить вам новые фотографии принцессы Шарлотты в преддверии ее праздника», - написала Кейт.

На двух других фото на Шарлотте темная водолазка, клетчатая юбка и кардиган. Весь этот комплект немного напоминает школьную форму, что подчеркивает, какой взрослой стала дочь герцога и герцогини и что скоро она отправится в частную школу, как и ее старший брат Джордж.

Напомним, 23 апреля Кейт Миддлтон также поделилась фотографиями своего младшего сына Луи в его первый день рождения.