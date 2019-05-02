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    Жизнь

    Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

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    instagram / kensingtonroyal - Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
    instagram / kensingtonroyal

    Маленькой принцессе исполнилось 4 года

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения. Герцогиня не смогла выбрать и выложила несколько кадров малышки в разных нарядах.

     «Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить вам новые фотографии принцессы Шарлотты в преддверии ее праздника», - написала Кейт.

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    Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
    Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
    Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
    instagram / kensingtonroyal

    На двух других фото на Шарлотте темная водолазка, клетчатая юбка и кардиган. Весь этот комплект немного напоминает школьную форму, что подчеркивает, какой взрослой стала дочь герцога и герцогини и что скоро она отправится в частную школу, как и ее старший брат Джордж.

    Напомним, 23 апреля Кейт Миддлтон также поделилась фотографиями своего младшего сына Луи в его первый день рождения.

     

    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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