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    Жизнь

    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Герцогиня Кембриджская побывала на границе с Афганистаном вместе с принцем Уильямом.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Пакистан. С собой Кэтрин привезла много нарядов. Ко всему прочему, многие образы герцогиня скопировала у принцессы Дианы, начиная от изящного платья, в котором она появилась в первый день и заканчивая пальто яркого цвета аквамарина. 16 октября супруги направились на север страны. Они побывали на границе с Афганистаном. Там, в городе Читрал, им подарили национальные наряды.

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    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане
    Кейт Миддлтон повторила модный образ принцессы Дианы в Пакистане

    Миддлтон сразу примерила обновку. Она накинула белое пальто на плечи и примерила традиционный головной убор – паколь с перьями. Также поступил и принц Уильям. К слову, паре также подарили альбом, в котором собрали снимки принцессы Дианы. Они были сделаны, когда она посетила это же место в 1996 году. Тогда мама принца Уильяма тоже примеряла национальную одежду.

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    Пакистан Кейт Миддлтон Принц Уильям
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