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    Жизнь

    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>Фото: соцсети</p> - Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы

    Кейт Миддлтон

    Фото: соцсети

    В последний раз покойная принцесса Диана надевала знаменитые сережки на банкет, устроенный в честь японского императора Акихито в ноябре 1990 года

    Кейт Миддлтон появилась на церемонии вручения премии BAFTA в великолепном платье цвета слоновой кости с одним открытым плечом и цветочным орнаментом, который украсил второе. Дизайнером наряда выступил любимый модельер супруги принца Уильяма Александр Макквин. На ноги Кейт надела серебристые туфли-лодочки на шпильке.

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    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы
    Фото: соцсети

    Однако образ герцогини Кембриджской был бы незавершенным, если бы не серьги, которые достались ей по наследству от принцессы Дианы. Ювелирные изделия выполнены в виде жемчужных капель, инкрустированных бриллиантами. Эти драгоценности стали «изюминкой» в образе Кейт.

    Стоит отметить, что в последний раз покойная принцесса Диана надевала эти сережки на банкет, устроенный в честь японского императора Акихито в ноябре 1990 года.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.


    мода и красота Кейт Миддлтон
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