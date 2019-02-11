Кейт Миддлтон появилась на кинопремии BAFTA в серьгах принцессы Дианы



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Кейт Миддлтон Фото: соцсети

В последний раз покойная принцесса Диана надевала знаменитые сережки на банкет, устроенный в честь японского императора Акихито в ноябре 1990 года

Кейт Миддлтон появилась на церемонии вручения премии BAFTA в великолепном платье цвета слоновой кости с одним открытым плечом и цветочным орнаментом, который украсил второе. Дизайнером наряда выступил любимый модельер супруги принца Уильяма Александр Макквин. На ноги Кейт надела серебристые туфли-лодочки на шпильке.

Однако образ герцогини Кембриджской был бы незавершенным, если бы не серьги, которые достались ей по наследству от принцессы Дианы. Ювелирные изделия выполнены в виде жемчужных капель, инкрустированных бриллиантами. Эти драгоценности стали «изюминкой» в образе Кейт.

Стоит отметить, что в последний раз покойная принцесса Диана надевала эти сережки на банкет, устроенный в честь японского императора Акихито в ноябре 1990 года.



