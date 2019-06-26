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    Жизнь

    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон 

    Любовь герцогини к фотографическому мастерству хорошо известна британцам

    93-летняя Елизавета II  уступила 37-летней Кейт Миддлтон покровительство над Королевским обществом фотографии. Монарх занимала эту должность в течение последних 67 лет. Она приступила к обязанностям в год своей коронации.

    Сегодня герцогиня Кембриджская была назначена патроном Королевского фотографического общества. Его основали в 1853 году. Первым главой организации являлась британская королева Виктория. Этим решением Елизавета II вновь продемонстрировала благосклонность жене своего внука принца Уильяма.

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    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
    Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет

    Любовь Кейт Миддлтон к фотографическому мастерству хорошо известна британцам. Ее Высочество сделала много официальных портретов своих детей. Ее снимки королевский дворец публикует в дни рождения малышей, в дни крестин и других важных событий. К 37-летию мужа герцогиня подарила ему семейный альбом, который она сделала с детьми. Лондонский фотограф Бронвен Шарп, удостоенный многих наград, отметил талант Кэтрин запечатлеть «подлинные непостановочные моменты».

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    Кейт Миддлтон
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