Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон



Любовь герцогини к фотографическому мастерству хорошо известна британцам

93-летняя Елизавета II уступила 37-летней Кейт Миддлтон покровительство над Королевским обществом фотографии. Монарх занимала эту должность в течение последних 67 лет. Она приступила к обязанностям в год своей коронации.

Сегодня герцогиня Кембриджская была назначена патроном Королевского фотографического общества. Его основали в 1853 году. Первым главой организации являлась британская королева Виктория. Этим решением Елизавета II вновь продемонстрировала благосклонность жене своего внука принца Уильяма.

Любовь Кейт Миддлтон к фотографическому мастерству хорошо известна британцам. Ее Высочество сделала много официальных портретов своих детей. Ее снимки королевский дворец публикует в дни рождения малышей, в дни крестин и других важных событий. К 37-летию мужа герцогиня подарила ему семейный альбом, который она сделала с детьми. Лондонский фотограф Бронвен Шарп, удостоенный многих наград, отметил талант Кэтрин запечатлеть «подлинные непостановочные моменты».

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