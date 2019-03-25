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    Жизнь

    Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Теперь герцогиня Кембриджская категорически отказывается общаться с Роуз Ханбери

    Жены британских принцев Уильяма и Гарри в последнее время выясняют отношения со своими подругами и приятельницами. Источник британского издания The Sun сообщил, что неожиданно Кейт Миддлтон рассорилась в пух и прах со своей подругой Роуз Ханбери. Она даже попросила вычеркнуть ее из списка приближенных. Ссора, по словам источника, произошла очень серьезная, так что о близких некогда отношениях между подругами сегодня не может быть и речи.

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    Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге
    Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге
    Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге
    Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге
    Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к лучшей подруге

    Особняки 35-летней Ханбери и ее супруга, 57-летнего Дэвида Роксэведжа, и четы герцогов Кембриджских в Норфолке располагаются недалеко друг от друга. А дети Роуз и Кейт привыкли проводить много времени вместе. Что стало причиной размолвки между приятельницами, доподлинно не известно, но сплетники уверены - ссора произошла из-за того, что Кейт приревновала своего мужа к подруге.

    Сам же Уильям, по словам знакомых супругов, всячески старался примирить Роуз и Кейт, и даже предложил устроить двойное свидание. Но его жена наотрез отказывается предпринимать какие-либо шаги к примирению.

     

    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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