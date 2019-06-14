Кейт Миддлтон пытается отучить сына от вредной привычки сосать палец



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Кейт Миддлтон

Фотографы засняли, как маленький принц Луи сосет палец

В апреле младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнился год. На днях маленький принц Луи впервые участвовал в официальном праздновании дня рождения Елизаветы II. Сидя на руках у родителей, мальчик вместе с братом и сестрой махал британским подданным с балкона Букингемского дворца, где собрались члены королевского семейства и сама 93-летняя именинница.

На фотографиях с праздника внимательные к мелочам поклонники заметили, что у Луи уже появилась вредная привычка. Шумный парад в честь Ее Величества, видимо, нервировал малыша, из-за чего он начал сосать большой палец.

На помощь ребенку пришли родители. В попытке отучить годовалого принца попытался помочь папа Уильям, но удалось это только маме Кейт. Со своей задачей герцогиня Кембриджская справилась без особых усилий. Луи выглядел немного недовольным ее вмешательством, но все же не заплакал.